La refonte de l’organigramme du Paris SG devrait avoir lieu cet été. Aucun homme en place (à savoir Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi) ne devrait partir, un personnage pourrait être ajouté à cette direction.

Il y a quelques semaines on évoquait la piste menant à Arsène Wenger, libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal voici un an. Toutefois selon les informations de Bild, l’Alsacien a refusé de venir au Paris SG à cause de la présence du directeur sportif portugais Antero Henrique.