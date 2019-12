Pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a largement dominé Galatasaray au Parc des Princes (5-0). Grand acteur de cette victoire, Neymar Jr (27 ans) a réalisé une prestation aboutie avec deux passes décisives et un but. Mais l’image de la soirée restera ce penalty laissé à Edinson Cavani dans les dernières minutes du match. Un geste élégant que n’a pas manqué de souligner Christophe Dugarry, conquis par le comportement de la star brésilienne.

« J’ai aimé ce que j’ai vu hier (ndlr, mercredi), de la part du PSG et de Neymar. Il n’y a pas que ce ballon donné à Cavani. Il y a aussi la réaction sur le but. Est-ce qu’elle est sincère ou non ? Je m’en fiche. J’étais ravi de voir un Neymar souriant, enthousiaste. (...) On a tous envie de retrouver le Neymar du Barça. C’est peut-être un rêve ou impossible, mais j’ai envie d’y croire », a expliqué l’ancien international français sur RMC.