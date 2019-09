Edinson Cavani est encore forfait pour le match de Ligue des Champions qui se profile, mardi soir, contre Galatasaray. Et le capitaine parisien, Thiago Silva, a regretté en conférence de presse l’absence de son coéquipier.

« C’est une blessure très difficile. Il travaille beaucoup, il fait beaucoup de soins. Il travaille beaucoup pour revenir le plus vite possible mais on doit faire attention. Il nous manque, c’est le matador, notre attaquant. Avec sa qualité il marque beaucoup de buts. Les derniers résultats en championnat, ça se voit qu’il manque sa qualité devant. C’est un joueur impressionnant. J’espère qu’il va revenir plus fort que l’année dernière », a commenté le défenseur parisien.

