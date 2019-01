« Parfois, je me dis que j’aimerais que ça soit fini. Je ne vais pas me précipiter pour prendre ma décision, mais je préfère que la situation soit claire pour moi assez rapidement. Je ne sais pas si je vais dire au public ce que je vais faire. Garder cela sous silence sera difficile, alors peut-être que nous devrons le dire », déclarait récemment Frenkie de Jong au sujet de son avenir. Le milieu hollandais, courtisé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, aurait cependant choisi.

Hier, les médias assuraient que le PSG était en pôle position pour attirer la pépite de l’Ajax Amsterdam. Et ce jeudi, Mundo Deportivo assure que la signature de Frenkie de Jong est imminente, et l’annonce de son arrivée pourrait être officialisée avant le match de championnat du club néerlandais dimanche. Il se pourrait donc que ce dernier soit enfin fixé concernant son futur club...