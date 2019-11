Mardi (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato), le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le Real Madrid pour la 5e journée de Ligue des Champions. L’occasion pour le club de la capitale d’assurer la première place du groupe A en cas de victoire. C’est la volonté d’Idrissa Gueye, le milieu de terrain parisien.

« On a déjà notre qualification en poche. Maintenant, à nous de faire ce qu’il faut pour obtenir cette première place qui est importante pour le club, explique le Sénégalais sur le site officiel du PSG. On va donc tout faire pour bien préparer ce match et, surtout, essayer de garder cette première place qui peut être importante pour la suite de la compétition. »