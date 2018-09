Malgré son but face à Liverpool mardi, en Ligue des Champions (défaite 2-3), Kylian Mbappé n’a pas été à la hauteur de son talent et a livré une prestation terne. Champion du monde 1986 avec l’Argentine, Jorge Valdano a évoqué le cas du jeune attaquant français du PSG, dans un édito pour le journal espagnol El Pais. Même s’il admire ses nombreuses qualités, l’ancien joueur du Real Madrid le met en garde sur son jeu et son attitude, tout en taclant, par la même occasion, son coéquipier à Paris, Neymar.

« Mbappé me fascine, comme sa supériorité qui lui permet d’atteindre des ballons impossibles à atteindre. A vitesse maximale, ses neurones se mettent d’accord pour feinter, freiner et faire obéir le ballon. Mais il se trompe en voulant montrer qu’il est différent des autres à chaque action. Il touche plus de fois le ballon avec le talon qu’avec l’intérieur du pied, il lève les bras en réclamant le ballon comme si ses coéquipiers étaient ses employés et il fait des petits ponts dans sa surface. Il l’a fait à la 92e minute contre Liverpool, il a perdu le ballon et ça a coûté le match au PSG. Ça peut arriver. Comme il est encore dans un âge où il peut apprendre, je lui conseillerais qu’il imite la sobriété de Messi, qui maximise sa génialité, et pas la frivolité de Neymar, qui est chaque jour plus loin de pouvoir atteindre Messi. »