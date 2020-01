Quelques jours après le match nul au Parc des Princes (3-3), le Paris Saint-Germain s’est cette fois-ci imposé face à l’AS Monaco, dans ce match en retard comptant pour la 15e journée de Ligue 1 (4-1). Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé est revenu sur la performance de son équipe au micro de Canal +. Et le natif de Bondy a notamment évoqué le cas des 4 fantastiques. « Avec tout ce qui s’est passé dans l’après-match, on voulait vraiment montrer qu’on était une bonne équipe et que même s’il y avait eu de l’intensité dimanche, ça arrive qu’une équipe vienne au Parc et joue bien. On est contents parce qu’avoir des matches de cette intensité, ça nous fait du bien. Ça nous fait que progresser, travailler, donc on est contents de ce match », a déclaré le champion du Monde 2018 avant de poursuivre.

« Je pense surtout qu’on parle un peu trop des quatre de devant. J’ai l’impression qu’on joue à quatre dans une équipe de Five. On joue à onze. On sait qu’on est de très bons joueurs mais les histoires de quatre fantastiques, tout ça, ce n’est pas notre truc. Nous, on veut aider l’équipe à gagner, on veut gagner des trophées et on laisse les superlatifs pour les gens de dehors », a ensuite lâché le joueur de 21 ans. Enfin, Kylian Mbappé est revenu sur son deuxième but et sa célébration, lui qui n’avait pas célébré sa première réalisation : « non, il faut respecter j’ai été découvert ici, j’ai connu mes premiers grands moments ici. Le deuxième, il y a eu quelques insultes donc il fallait répondre, mais c’était gentil. »