A la réception d’un débordement de Juan Bernat sur la gauche, Kylian Mbappé a crucifié Paul Bernardoni pour inscrire le but du 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Nîmes. Avec cette réalisation, le natif de Bondy vient d’inscrire son cinquantième but en Ligue 1 après seulement quatre années de professionnalisme. Son 84e but en 164 matches toutes compétitions confondues.

Des statistiques tout simplement ahurissantes pour le joueur de 20 ans. Avec l’AS Monaco, il a marqué 16 buts en Ligue 1 en une saison et demie. Avec le Paris Saint-Germain, il comptabilise donc 34 réalisations, dont 21 sur l’exercice actuel. Il affiche aussi 10 buts en 28 sélections avec l’Équipe de France. Dans l’élite française, il est le plus jeune à atteindre cette marque (20 ans, 2 mois et 3 matches). Il dépasse Yannick Stopyra (21 ans, 11 mois et 9 jours) et Djibril Cissé (22 ans, 1 mois et 22 jours).