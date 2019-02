Débarqué l’été dernier au PSG en provenance de la Juventus, Gianluigi Buffon (41 ans) s’épanouit pleinement dans son rôle au sein de l’effectif parisien. Son excellente entente avec Alphonse Areola continue de subjuguer les observateurs. Dans une interview accordée au Parisien, Kylian Mbappé est revenu sur l’apport au quotidien du portier italien depuis son arrivée à Paris. Et le champion du monde s’est montré très élogieux sur le sujet.

« Il apporte tout. Sur le terrain comme en dehors. C’est un plus énorme. Les gens ne réalisent peut-être pas car c’est devenu banal mais on ne mesure pas la chance qu’on a de l’avoir dans notre championnat et dans notre équipe. Je n’aurais jamais pensé jouer avec lui, ni même contre lui mais partager le vestiaire avec lui est une expérience inoubliable. Il faut en profiter car cela ne va pas durer 60 ans encore. J’espère qu’il va encore faire des matchs comme ceux-là, » a confié l’attaquant parisien.