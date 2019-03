Ce soir, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United (à 21h, match à suivre en live commenté sur notre site), Kylian Mbappé aura de nouveau l’opportunité d’affoler tous les compteurs. Il aura ainsi l’occasion d’inscrire son trentième but de la saison en club (il en a marqué 24 en Ligue 1, quatre en C1 et un en Coupe de France), ce qui fera de lui l’un des rares Français à atteindre ce palier sur ces vingt dernières années.

Avant lui, on recense Trezeguet (32 buts en 2002), Cissé (30 en 2004), Henry (31 en 2002, 32 en 2003, 39 en 2004, 30 en 2005, 33 en 2006), Benzema (32 en 2012), Lacazette (31 en 2014, 37 en 2017) et Griezmann (32 en 2016). Mais là où le natif de Bondy pourrait faire la différence, c’est une fois de plus au niveau de la précocité. S’il marque ce soir, il sera le premier tricolore à atteindre 30 buts en 33 matches (Lacazette en a inscrit 30 en 35 rencontres en 2017), et également le plus jeune à atteindre les 30 réalisations en une saison (Djibril Cissé avait 22 ans en 2004). Même si les statistiques ne disent pas tout de la valeur d’un joueur, au vu de ces dernières, il semble ici difficile de ne pas continuer à s’enflammer pour celui qui promet des lendemains encore heureux au PSG et à l’équipe de France.