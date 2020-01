Il ne reste plus que trois jours pour que le mercato hivernal ferme ses portes. Et il y a encore quelques dossiers bouillants, à l’image d’Edinson Cavani. L’Atlético va tout faire pour conclure l’opération, mais les dirigeants parisiens sont inflexibles. Comme l’explique le quotidien l’Equipe, à Madrid on commence déjà à travailler sur de possibles plans B.

Le média explique que les Colchoneros ont activé leurs réseaux afin de sonder le marché. Effectivement, selon nos informations, Andrea Berta, le directeur sportif, s’est bien renseigné sur d’autres profils. Olivier Giroud, Krzysztof Piątek et Arkadiusz Milik ont été notamment proposés mais n’ont finalement pas été retenus.