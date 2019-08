Hier soir, le Paris Saint-Germain a largement battu Toulouse (4-0). Une victoire qui a forcément fait du bien aux hommes de Thomas Tuchel après la défaite subie en terres rennaises le week-end précédant (1-2). Cependant, les Franciliens ont perdu Edinson Cavani et Kylian Mbappé sur blessure.

Et selon Le Parisien, le natif de Bondy, qui a passé des examens médicaux ce matin, souffrirait d’une déchirure et serait absent entre trois semaines et un mois. Il raterait donc le rassemblement avec l’équipe de France et le début de la Ligue des Champions.

