C’est une nouveauté pour personne : le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Depuis son départ à la retraite cet été, Thiago Motta n’a pas été remplacé. Entre temps, Adrien Rabiot a été mis à l’écart et Lassana Diarra devrait résilier son contrat. Après la victoire des siens contre Amiens ce samedi (3-0), Thomas Tuchel est revenu sur le sujet. Et ses dirigeants lui ont promis un joueur pour l’entrejeu cet hiver !

« Oui, Antero (Henrique, ndlr) et le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) ont dit "oui" et j’ai confiance. D’un côté, j’ai peur mais de l’autre côté, j’ai confiance mais je sais que le mercato d’hiver est compliqué. C’est une chose très compliquée, c’est pour ça que j’espère mais j’ai aussi peur. Si le joueur est avec nous, je pourrai bien dormir », a lâché l’entraîneur allemand au micro de Canal + il y a quelques minutes.Pour rappel, les dernières pistes parisiennes mènent à Julian Weigl (Borussia Dortmund), Idrissa Gueye (Everton) et Allan (Napoli).