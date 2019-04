Cette semaine, Daniel Alves déplorait dans une interview son manque d’impact sur ses partenaires, malgré son expérience. Présent en conférence de presse, son entraîneur au PSG, Thomas Tuchel, ne partage pas forcément le même avis sur la question.

« Daniel Alves est avec nous parce qu’il a gagné beaucoup de titres. Il a la confiance, l’expérience de gagner pas de doute. Mais à mon avis tout le monde écoute quand il parle. C’est un des leaders dans le vestiaire et sur le terrain. Il a joué contre Manchester deux fois, ce n’était pas possible pour nous de gagner malheureusement, mais je n’ai pas l’impression que son statut de leader soit remis en cause. Quand il dit quelque chose j’écoute toujours, » a révélé le technicien allemand.