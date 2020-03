Cet hiver, à six mois du terme de son contrat dans la capitale, Layvin Kurzawa, 27 ans, avait des touches à Lyon, Milan, Naples mais aussi chez les Gunners d’Arsenal. Il était surtout proche de rejoindre la Juventus. La presse italienne annonçait même qu’un accord avait été trouvé entre le Paris SG et la Vieille Dame, pour un échange entre le latéral international français et Mattia De Sciglio, même âge, même poste, autre nationalité. En Italie, Kurzawa devait parapher un contrat de 4 ans et demi. Mais Leonardo a finalement fermé la porte. Pas de départ, le club a besoin d’un effectif complet pour espérer remporter la Ligue des champions. Layvin Kurzawa sera donc libre à l’issue d’une saison dont on ignore quand et comment elle se terminera. Et les prétendants ne manquent pas pour celui qui aura passé 5 ans à Paris.

Aujourd’hui, le journal Sport avance que le Français a été proposé au FC Barcelone. Qui ne ferme pas la porte. Le club blaugrana devra composer avec des finances exsangues sur la prochaine fenêtre des transferts. Il compte se débarrasser de Junior Firpo, arrivé de Séville l’été dernier. Samuel Umtiti est également invité à chercher un nouveau point de chute. Les Blaugrana veulent investir dans un central-gauche, et sont en quête d’une doublure à Jordi Alba qui ne leur coûte rien, ou presque. En fin de contrat en juin, Layvin Kurzawa arriverait gratuitement en Catalogne, avec de l’expérience en C1 (26 matches) et l’étiquette de joueur international (13 sélections, 1 but). Représenté depuis janvier par Sport Invest UK, l’écurie de Kia Joorabchian qui gère notamment les intérêts de Philippe Coutinho, Kurzawa avait déjà été pisté par le Barça par le passé, explique le quotidien catalan. Un intérêt de longue date concrétisé cet été ? Affaire à suivre.