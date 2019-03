Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Thiago Motta a mis un terme à sa carrière l’été dernier. Et lors de sa dernière saison en tant que footballeur, le milieu italien a évolué avec Neymar, débarqué au sein du club de la capitale en 2017 en provenance du FC Barcelone. Interrogé par RMC Sport sur la star brésilienne, l’actuel entraîneur des U19 du club de la capitale a alors donné un petit conseil au numéro 10 pour tenter de remporter le Ballon d’Or.

« On a parlé quand j’étais joueur et qu’on a joué ensemble. Je pense que Ney, le jour où il comprendra qu’il ne doit même pas laisser le droit aux adversaires de le toucher, il sera Ballon d’Or. Il y a des moments où il faut lâcher vite le ballon, et il y en a d’autres où il faut dribbler parce qu’on est dans une zone du terrain où personne ne peut te toucher. (...) Le jour où je serai là-bas (entraîneur principal du PSG, ndlr), si c’est le moment, bien sûr que je lui dirai », a expliqué Thiago Motta.