L’attaquant du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, a vécu une soirée délicate dimanche soir, lors du match contre Strasbourg (2-2). S’il a d’abord ouvert le score pour les siens, il s’est ensuite signalé en arrêtant un tir de son compère Nkunku sur la ligne de but strasbourgeoise, un geste qui a fait le tour de la presse européenne. Cette action illustre le manque de niveau du Camerounais à Paris, où il n’arrive pas à pallier à l’absence d’Edinson Cavani, blessé depuis le 9 février.

Et son ancien sélectionneur du Cameroun (entre 2016 et 2017), Hugo Broos, a estimé que Choupo-Moting n’avait effectivement pas le niveau pour jouer au PSG : « Le niveau du PSG est trop haut pour lui, il n’a pas les qualités pour jouer dans cette équipe, a confié le Belge au Parisien. C’est un bon joueur pour évoluer dans un club plus modeste, pas avec des joueurs comme Neymar, Di María ou Mbappé. »