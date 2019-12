Le Paris SG se déplace au Mans ce mercredi soir pour le compte des 8es de finale de Coupe de la Ligue.

Thomas Tuchel, privé de plusieurs joueurs (Abdou Diallo, Edinson Cavani, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe), a décidé de faire tourner. On notera notamment la présence du jeune portier italien de 17 ans, Denis Franchi, habitué à la Youth League, et les absences de Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas et Juan Bernat, laissés au repos.

Le groupe :

Bulka, Franchi, Rico - Bakker, Dagba, Kehrer, Kurzawa, Marquinhos, Meunier - Herrera, Kouassi, Paredes, Sarabia, Verratti, Aouchiche - Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Mbappé