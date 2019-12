Le Paris Saint-Germain s’est imposé facilement face à l’AS Saint-Étienne (4-0) en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Parmi les buteurs, Kylian Mbappé y est allé de son doublé. Une performance qui marque encore un peu plus les esprits au sujet du champion du monde. En effet, comme le souligne Opta, ses deux nouvelles réalisations lui permettent de battre un peu plus les records de précocité.

En dépassant la barre des 70 buts en Ligue 1, l’international français (34 sélections) est devenu à 20 ans, 11 mois et 25 jours, le plus jeune joueur à atteindre cette barre sur les 50 dernières saisons. Avant lui, il fallait remonter à Bernard Lacombe (parti hier à la retraire à l’occasion de Lyon-Rennes) et ses 22 ans, 5 mois et 11 jours lorsqu’il était à l’Olympique Lyonnais pour retrouver trace d’un tel record.