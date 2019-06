Depuis hier soir et l’annonce selon laquelle le Paris Saint-Germain réfléchirait à se séparer de Neymar, le Brésilien fait les gros titres de la presse sportive. Et un tel scénario, aussi difficile à croire pour certain, a été renforcé par la récente sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de France Football.

Et selon UOL Esporte, l’arrivée de Leonardo serait également un message fort envoyé à l’Auriverde. En clair, le nouveau directeur sportif voudrait en finir avec tous les privilèges accordés à Neymar et traiter le vestiaire parisien de la même manière. Enfin, alors que son avenir dans la capitale faisait débat, Edinson Cavani devrait bien être l’une des figures sur laquelle Leonardo, qui l’avait recruté en 2013, compte s’appuyer la saison prochaine.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10