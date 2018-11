À la veille de la rencontre cruciale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool au Parc des Princes (mercredi 21h, à suivre en live commenté ici), le défenseur des Reds, Virgil van Dijk, s’est exprimé sur ce match. Dans des propos rapportés par le Daily Mail, le Néerlandais dit être confiant et ne pas avoir peur des Parisiens.

« Je pense que dans un club comme Liverpool, vous avez toujours une petite pression, c’est normal. Mais cela ne me tracasse pas. Je veux juste jouer. Je veux apprécier ces matches, car peu de gens ont la chance de faire ce que nous faisons. (...) Je n’ai pas peur. Nous les respectons comme équipe, mais nous voulons gagner. Nous allons être prêts pour ça, motivés et nous nous assurerons que nous sommes prêts dès le début. Nous ne devons pas oublier que nous sommes l’une des équipes les plus fortes d’Europe. Nous avons atteint la finale l’an dernier et nous voulons faire aussi bien cette année. C’est notre objectif. » Le PSG est prévenu.