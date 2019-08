Nul n’est prophète en son pays. Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel laisse un bilan mitigé derrière lui. Avec un effectif incomplet, l’Allemand n’a pu faire mieux que remporter la seule Ligue 1, ce qui n’est pas suffisant pour un club avec les ambitions du club de la capitale. Interrogé sur son compatriote, Lothar Matthäus a critiqué le bilan de l’entraîneur parisien.

« Tuchel, on lui a tressé des lauriers, mais en fin de compte, il n’a gagné qu’un seul titre (la Ligue 1), le titre qu’on est obligé de gagner avec cette équipe, il a perdu les coupes, il a été éliminé en Ligue des champions (huitièmes de finale) par Manchester United, après une victoire à l’extérieur (2-0, 1-3), explique le Ballon d’Or 1990 à l’AFP. Si on fait le bilan, et avec tout le respect que je dois à Thomas Tuchel, je crois qu’on attendait plus de lui. »

