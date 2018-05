Kylian Mbappé a toujours tenu un discours élogieux envers son entraîneur cette saison, Unai Emery. Interrogé par Paris Match, il a redit tout le bien qu’il pensait du technicien espagnol, qui s’est engagé avec Arsenal après son départ du PSG « Unai Emery m’a appris à être plus décisif, à avoir cette envie de marquer des buts. Sur le plan défensif, j’ai encore des manques, mais il m’a vraiment fait progresser. C’est un grand entraîneur : sept trophées en deux ans, ce n’est pas rien. »

Surtout, il a tenu à le dédouaner de l’échec parisien en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. « Oui. On lui a fait porter le chapeau, mais il n’est pas le seul responsable. On a tous notre part. Si l’on pense qu’en changeant d’entraîneur on va résoudre tous les problèmes… Il fallait trouver un bouc émissaire. » Thomas Tuchel, nouvel entraîneur parisien, aura désormais la charge de mener le club de la capitale vers un succès européen.