Avec le départ à la retraite de Thiago Motta à la fin de la saison, l’incessante question de la future sentinelle au Paris Saint-Germain reviendra au grand jour l’été venu. Si Lassana Diarra est arrivé cet hiver pour tenter d’élucider ce problème, il n’a pas vraiment eu l’occasion d’abattre ses cartes. Lo Celso semble quant à lui trop frêle pour ce poste, et ses caractéristiques semblent mieux convenir à un poste de relayeur. Reste alors Adrien Rabiot, qui a prouvé à de multiples reprises qu’il possédait le coffre nécessaire pour assumer ce rôle, mais le milieu français n’a jamais caché sa réticence à évoluer à ce poste.

Interrogé lors d’une longue interview accordée à L’Equipe, Thiago Motta n’a pas caché que son coéquipier Adrien Rabiot possédait le profil idoine pour devenir son successeur. « Je n’aime pas dire ça, mais il peut faire mieux que moi. Au même âge, je n’étais pas aussi fort. II a un potentiel énorme et peut jouer partout, en sentinelle et même défenseur central. Il comprend bien le football. Il doit améliorer certaines choses pour le poste de sentinelle et aussi garder sa liberté d’arriver dans la surface, car il marque. Il doit parfaire son positionnement et se gérer quand il a le ballon en s’appuyant sur ses partenaires. Il faut lui expliquer comment le faire », a-t-il expliqué, avant d’évoquer la réticence de Rabiot a évoluer devant la défense. « J’ai réfléchi à la situation d’Adrien, et on en a beaucoup parlé. Je l’apprécie beaucoup, comme joueur et garçon. Il est intelligent. Après ça dépend comment tu lui expliques les choses. Ce n’est pas quelqu’un à qui tu dis “fais ça ou ci” et basta. On ne peut pas le lui imposer. Il jouera, mais il ne sera qu’à 60 %. Pour être à 100 %, il doit être convaincu que c’est le mieux pour lui et l’équipe. » C’est dit !