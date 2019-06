Le Paris Saint-Germain a officialisé ce vendredi le départ d’Antero Henrique puis dans la foulée l’arrivée de Leonardo à la direction sportive. Celui qui fut le responsable du sportif du club parisien entre 2011 et 2013 retrouve donc un club qui ne l’a jamais réellement oublié depuis son départ. Le président du champion de France Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur la nomination de l’ancien directeur sportif de l’AC Milan.

« C’est un moment particulier de voir Leonardo retrouver le Paris Saint-Germain. ‘’Leo’’ a marqué l’histoire de notre Club et nous savons tous le rôle qu’il a tenu lors de son passage comme Directeur sportif au début de notre projet. Le Paris Saint-Germain est toujours resté sa famille, nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau. Son retour, avec le dynamisme et le talent qu’on lui connaît, contribuera à placer le Club dans un nouveau cycle où l’ambition conserve toute sa place. Je suis certain que ces retrouvailles feront le bonheur du Parc des Princes, qui a toujours gardé Leonardo dans son cœur. Avec lui, nous traçons un trait d’union entre les générations du PSG, ce qui constitue un beau symbole à l’horizon des 50 ans du Club, l’an prochain, » a commenté Al-Khelaïfi.

