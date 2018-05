Convoqué ce lundi par le sélectionneur Tite pour évoluer avec le Brésil durant la Coupe du Monde, Neymar s’apprête à retrouver les terrains. C’est le médecin de la sélection brésilienne Rodrigo Lasmar qui en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse. Selon lui, la star sera de retour à l’entraîneur la semaine prochaine, alors que Thiago Silva avait évoqué une reprise dès ce mercredi. Visiblement la date a légèrement été retardée.

« Nous avons conduit de nouveaux tests sur l’état de Neymar et sa guérison se passe bien. La semaine prochaine, il sera en mesure de s’entraîner de nouveau avec le groupe. C’est un travail progressif, et la semaine prochaine, l’idée est qu’il commence à travailler avec le ballon. Ensuite, l’objectif sera qu’il soit en pleine forme pour commencer à travailler avec Tite. Dans la dernière ligne droite. Et afin d’être prêt pour la première rencontre amicale avant la Coupe du Monde. »