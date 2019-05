La saison de Presnel Kimpembe pourrait d’ores et déjà être finie, alors qu’il reste un match à jouer au PSG (contre Reims vendredi soir), et que l’équipe de France effectuera une tournée en juin. Comme l’indique L’Équipe, le défenseur central souffre d’une pubalgie et envisage de se faire opérer.

Si c’était le cas, Kimpembe serait éloigné des terrains pendant huit semaines, ce qui ferait qu’on ne pourrait le revoir en match officiel que le 3 août prochain, lors du Trophée des champions contre Rennes. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise, mais s’il venait à se faire opérer, cela libérerait une place dans la liste de Didier Deschamps mardi prochain, avec pourquoi pas une première convocation pour Clément Lenglet ou Aymeric Laporte.