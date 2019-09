Pour son retour en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a étrillé le Real Madrid, mercredi (3-0) au Parc des Princes. Une performance saluée par la presse spécialisée ce jeudi mais aussi par les légendes du club Merengue. Sur twitter, Guti n’a pas hésité à tacler son ancienne équipe notamment avec les absences offensives des Rouge et Bleu : « Quand tu vas à Paris pour jouer contre le PSG sans ses trois étoiles (ndrl, Neymar, Mbappé, Cavani) et que tu n’es pas capable de rivaliser, c’est mauvais. »

Cuando vas a Paris a jugar contra el PSG sin sus tres estrellas y no eres capaz de competir ,MALO. — GUTI (@GUTY14HAZ) September 18, 2019

Son ancien coéquipier, Iker Casillas lui a directement répondu. Et l’ancien gardien rend hommage au milieu de terrain parisien, très performant lors de cette rencontre : « Défensivement, vous devez être plus fort. Le PSG a montré sa force au milieu de terrain. Beaucoup de talent et un excellent Di Maria. Il en reste beaucoup (ndrl, de matchs). Cela ne fait que commencer. »

Defensivamente hay que mostrarse más fuerte. El @PSG_espanol ha mostrado su fuerza en el centro del campo. Mucho talento y un grandisimo Di Maria. Queda mucho. Esto acaba de empezar. https://t.co/vMr91VgKMz — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 18, 2019

