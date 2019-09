Le Groupe A de la Ligue des champions débute par une affiche entre prétendants au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid (21h). Habituées de la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League, les deux formations restent sur une sortie prématurée en huitièmes de finale la saison passée. Les Parisiens étaient tombés à domicile au retour face à Manchester United, pendant que les Merengues chutaient face à l’Ajax dans leur antre de Santiago Bernabeu.

Cavani, Draxler, Mbappé, Neymar, Asensio, Isco, Marcelo, Modric, Ramos... la liste des absents est longue. Qu’à cela ne tienne, Thomas Tuchel aligne tout de même onze joueurs ce soir. Première pour Navas en C1 avec Paris. Le Costaricien retrouve son Real Madrid pour l’occasion. Défense à quatre avec Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Au milieu, Marquinhos retrouve Verratti et Gueye. Devant, Sarabia et Di Maria entourent Mauro Icardi. De son côté, pour son retour dans une compétition qu’il a toujours remportée comme coach, Zinedine Zidane aligne Thibaut Courtois dans le but, une défense composée de Carvajal, Militão, Varane et Mendy ; au milieu Casemiro est entouré de James et Kroos, alors que devant, l’indéboulonnable KB9 est accompagné par Bale et Hazard.

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Di Maria

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Varane, Mendy - James, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Hazard

