Depuis quelques jours, le PSG semble avoir repris espoir quand à une éventuelle participation de Thiago Silva pour le match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Victime d’une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, O Monstro pourrait ainsi signer un retour miraculeux face aux Allemands.

Et voilà que l’Equipe dévoile que le défenseur de 35 ans a repris la course cette semaine, et ce depuis lundi. Sa blessure évoluerait favorablement et même s’il est encore trop tôt pour confirmer - ou écarter - une participation à ce match retour, l’optimisme semble de plus en plus présent...