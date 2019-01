Thomas Tuchel attend toujours son milieu de terrain, et si, comme nous vous le révélions en exclusivité, des premiers contacts ont démarré avec Everton pour Idrissa Gueye, on semble encore loin d’un accord. Thiago Silva estime que le Sénégalais a les qualités pour jouer à Paris, tout comme Julian Weigl (BVB), l’autre piste chaude pour renforcer l’entrejeu parisien.

« Je ne les connais pas trop mais on va essayer de faire attention maintenant pour connaître la situation. Mais je sais qu’ils ont les qualités pour jouer à Paris et ils seront les bienvenus s’ils arrivent. Nous n’en avons pas parlé entre nous mais on fait confiance à Antero (Henrique), Maxwell et Jaime (Teixeira) et au président aussi », a-t-il confié au Parisien.