11 mars 2020. Dans un Parc des Princes à huis clos à cause du Covid-19, le Paris Saint-Germain rattrape son retour contre le Borussia Dortmund après sa défaite à l’aller (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale de la C1 (victoire 2-0 en huitième de finale retour). La suite ? Les Parisiens célèbrent cette qualification avec leurs supporters depuis l’un des balcons du stade. Mais très vite, le PSG doit se remettre au travail avant d’apprendre, comme tout le monde, la suspension de la Ligue 1 et l’arrêt des matches le 13 mars. Une période sur laquelle est revenu Thilo Kehrer pour BeIn Sports. Et le défenseur allemand, titulaire contre le BvB, a encore de magnifiques souvenir du succès face aux Borussen.

« C’est vrai qu’il y avait beaucoup d’émotions. Tout d’abord, le 8e de finale (retour) avec l’accueil des supporters, même avant le match dans les rues, et un match très important avec de la pression de dehors mais de nous-mêmes aussi surtout. On voulait absolument réussir et continuer en Ligue des Champions. Et après le match, la folie en dehors du stade, sur le balcon avec tous les supporters en dehors du stade, ce sont des images inoubliables et des émotions très très fortes. Pour moi, les heures et jours après, c’était un peu de relâchement, de la joie, mais après c’est aller très vite. (...) On a eu un entraînement. Le lendemain, c’était déjà annulé. C’était un peu un choc mais on savait que ça allait arriver aussi », a expliqué l’ancien joueur de Schalke 04.