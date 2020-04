Confiné comme l’ensemble de ses joueurs depuis plusieurs semaines suite à la pandémie de coronavirus, Thomas Tuchel reste proche de ses joueurs. Dans une interview accordée à PSG TV, l’entraîneur allemand des champions de France révèle comment il gère le confinement avec le groupe professionnel parisien. Et cela passe par un suivi des programmes individuels concoctés pendant cette période si particulière.

« On parle beaucoup entre nous avec le staff, on prépare des programmes individuels pour les joueurs, des recommandations. J’envoie des messages aux joueurs avec le programme et je prends des nouvelles mais pas trop. Je les laisse un peu tranquille. Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas quand ça va se terminer. Si on savait quand ça allait finir, on pourrait commencer à parler tactique, état d’esprit… mais là personne ne sait quand ça doit finir. Je regarde beaucoup beIN Sports qui retransmet beaucoup de nos matches. Donc j’ai revu nos deux matches contre Marseille, les matches face à Dortmund, Saint-Etienne, Bordeaux… C’est bien pour regarder les matches tranquillement, » confie ainsi le technicien du PSG. Il va falloir cependant encore patienter avant une reprise de la compétition...