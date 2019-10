Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter le Club Bruges en Ligue des Champions (match à suivre sur notre site en live commenté). Thomas Tuchel pourra compter sur Thiago Silva. Le Brésilien a rarement déçu depuis le début de la saison, lui qui semble évoluer à son meilleur niveau. En conférence de presse ce lundi, son entraîneur lui a adressé des compliments. : « Plus fort ? Je ne sais pas car j’ai trouvé un capitaine extraordinaire, incroyable (...) Il a la personnalité, la qualité et il est vraiment un gars qui utilise chaque jour pour réfléchir au foot, quand c’est nécessaire. Il pense toujours à l’équipe. C’est un exemple, un vrai leader. Il joue avec beaucoup de confiance et de tranquillité. Ca donne beaucoup de confiance à tout le monde. C’est agréable de travailler avec lui. Il a une grande personnalité, c’est un grand footballeur ».

Un footballeur qui va arriver en fin de contrat à l’issue de la saison, le 30 juin 2020. L’ancien de l’AC Milan aimerait poursuivre l’aventure dans la capitale. « Tuchel a répondu à ce propos. C’est une question qui n’est pas pour moi. Si je dis oui maintenant, ça crée toujours des objectifs qui n’aident pas. Thiago sait qu’il est super important pour moi. Il est dans une super forme. Ce sont des choses qui comptent (...) Je ne sais qu’il veut rester, trouver un accord avec le PSG. Je suis l’entraîneur, il sait que j’ai confiance en lui. C’est mon joueur et je ne sais pas ce qu’on fera cet été. Si je parle de cette chose-là, ça ne va pas l’aider ».