Depuis son arrivée en provenance de l’Inter Milan, l’été dernier, Mauro Icardi a conquis les supporters du PSG. Auteur de 17 réalisations en 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, donc un récent triplé face à Saint-Etienne, en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, l’international argentin a relégué Edinson Cavani au statut de remplaçant de luxe. Mais il a surtout impressionné son entraîneur, Thomas Tuchel.

« Je ne vais pas parler de transfert ici, si on aura l’occasion d’acheter ou pas mais je suis très impressionné honnêtement. On s’est rencontré ici pour la première fois et il m’impressionne. Il est super fiable, il est top top professionnel. Il comprend le foot tactiquement à un très haut niveau. Il travaille défensivement. Il est efficace, très efficace. Comment il joue, comment il travaille pour l’équipe, comment il respecte les espaces pour lui en attaquant, je suis super content », a confié le technicien allemand en conférence de presse ce samedi, alors que PSG recevra l’AS Monaco dimanche (21h, 20e journée de Ligue 1). Pour rappel, le club de la capitale dispose d’une option d’achat (environ 70M€) pour définitivement conserver Mauro Icardi à l’issue de l’exercice 2019-2020.