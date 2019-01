Écarté jusqu’à nouvel ordre des matchs officiels du PSG, Adrien Rabiot aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain avec le champion de France, le milieu de terrain a retrouvé le chemin de l’entraînement avec ses partenaires vendredi. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a abordé la situation de son futur-ex joueur.

« Ce n’est pas facile mais d’un autre côté il doit être professionnel et nous aussi d’ailleurs. Ce n’est pas le premier joueur qui est dans un vestiaire avec une situation comme ça, ce n’est pas une situation isolée pour nous, je suis convaincu qu’il peut rester professionnel car c’était un top professionnel avant. C’est un peu compliqué, on doit attendre, tout peut arriver. C’est une situation entre le club et Adrien, je ne lui interdis pas de rentrer dans les vestiaires, » a expliqué l’entraîneur allemand.