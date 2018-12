Mardi soir, le Paris Saint-Germain est allé s’imposer au stade Marakana de Belgrade, face à l’Étoile Rouge (4-1), et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, terminant premier du groupe devant les Reds de Liverpool. Après la rencontre, le coach parisien s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, au micro de RMC Sport.

« C’est un grand effort de l’équipe, félicitations à mes joueurs et à tout le staff. C’était vraiment difficile parce que c’était un groupe très serré. Après notre premier match à Liverpool (défaite 3-2, ndlr), c’était super difficile pour nous, nous avions beaucoup de pression dans notre défi, notre but. L’équipe a montré qu’elle peut jouer ensemble. C’était vraiment un effort collectif. » Néanmoins, le technicien allemand ne voulait pas s’enflammer. Il a donc tenu à tempérer les ambitions du club dans la compétition. « Maintenant, c’est nécessaire qu’on ne rêve pas et qu’on avance pas à pas. Ces deux matches (Liverpool et Belgrade) montrent que c’est difficile de jouer contre nous. Nous nous améliorons à chaque match. Je pense que c’était vraiment important pour notre confiance avant les huitièmes de finale. On doit rester humbles et faire ça avec une attitude professionnelle et ne pas rêver de grandes choses. Mais avancer pas à pas. » D’autant plus que le tour suivant pourrait être plus que compliqué pour le club de la capitale.