Face au Liechtenstein durant la trêve internationale (victoire 6-0), Marco Verratti s’est illustré en marquant un but avec l’Italie. Une réalisation étonnante pour le natif de Pescara qui n’en compte que 10 en 347 matches en tant que professionnel. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, son coach Thomas Tuchel a réagi avec humour aux qualités de buteur de son milieu de terrain.

« C’est incroyable, c’était impossible qu’il marque, maintenant il a marqué. Hier à l’entraînement, il a marqué un but dans un mini but sans gardien et il a continué à marquer. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de blagues sur Marco qui commence à marquer. On doit attendre et voir s’il va continuer », a expliqué le technicien allemand.