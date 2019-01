Avec seulement trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Timothy Weah n’a pas eu le temps de s’illustrer. L’attaquant de 18 ans avait donc fait part il y a quelques mois de son envie de départ pour retrouver du temps de jeu. Suivi par plusieurs clubs comme nous vous l’expliquions début décembre, l’international américain serait enfin tombé d’accord avec le Celtic Glasgow.

Selon L’Equipe ce samedi, le natif de New York devrait en effet être prêté pour les six prochains mois au club écossais, mais sans option d’achat. Cependant, le PSG aurait pris toutes les précautions. Le quotidien sportif explique que le club de la capitale et Timothy Weah serait tombé d’accord pour que ce dernier prolonge son contrat d’un an, alors que son bail actuel se termine en juin 2020. Dès que le nouveau contrat sera signé, le principal concerné devrait s’envoler pour l’Ecosse afin de rejoindre sa nouvelle formation.