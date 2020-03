Quelques minutes avant le coup d’envoi, RMC Sport a pu interroger Thomas Tuchel. L’entraîneur du Paris SG a expliqué pourquoi il avait décidé de titulariser Juan Bernat aux dépens de Layvin Kurzawa. « J’ai choisi Juan parce qu’il est très calme. Avec les absences de Silva et Verratti, on a choisi Juan qui est plus calme que Layvin. Il a déjà fait des matches importants pour nous, on a confiance en lui », a-t-il glissé.

L’Allemand a ensuite justifié l’absence de Kylian Mbappé, malade depuis trois jours, au coup d’envoi de la partie, remplacé au pied levé par Pablo Sarabia. « On est heureux que Kylian soit là, après trois jours d’angine et de fièvre. Il était impossible qu’il commence, mais c’est important qu’il puisse finir le match. C’est important », a-t-il indiqué. C’est dit.