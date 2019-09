Ce matin, la majeure partie de la presse s’est emparée des déclarations de Wanda Nara sorties en Argentine. Des propos qui ont très rapidement fait réagir. Cependant, l’agent de Mauro Icardi a rapidement tenu à apporter un gros bémol via son compte Twitter.

« “Le PSG était la meilleure option pour Mauro et c’est pour ça que nous l’avons acceptée. Même si elle sera plus exigeante (par rapport au reste de la famille vivant à Milan, ndlr), c’est absolument un top club qui rend la famille très fière” est ma seule déclaration. Merci. » Voilà qui est dit.

« Il PSG era la miglior opzione per Mauro e per quello la abbiamo accettata. Anche se sarà più impegnativa, è in assoluto un top club che rende orgogliosa la famiglia » la mia unica dichiarazione grazie

