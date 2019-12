Cette année, il n’y a pas que l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone qui fêtent leur 120e anniversaire. En Italie, l’AC Milan célèbre lui aussi ce bel événement. Et à cette occasion l’équipementier des Rossoneri, Puma, vient de dévoiler une tunique spécialement créée pour cet anniversaire.

« Le maillot présente des empiècements design commémorant ce 120ème anniversaire, dont la célèbre citation de Herbert Kilpin : "nous porterons du rouge et du noir : le rouge car nous serons des Diables, et le noir pour la peur que nous inspirerons chez l’adversaire". Limité à 1 899 exemplaires numérotés et livré dans un packaging spécial, le maillot anniversaire des 120 ans est disponible à la vente dès aujourd’hui », indique le communiqué.