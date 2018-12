Benjamin Mendy a connu une fulgurante ascension. De son passage à l’Olympique de Marseille sous Marcelo Bielsa à son titre de champion de France avec Leonardo Jardim et désormais la Premier League sous les ordres de Pep Guardiola, le latéral français a connu de grands techniciens. Interrogé par le Canal Football Club, il est revenu sur ses différents coachs.

« Avec Pep ça se passe bien, on a une bonne relation. C’est génial quand il y a une bonne relation avec l’entraîneur. Marcelo Bielsa et Pep Guardiola ont un respect pour le football. Depuis mes dernières années à Marseille, j’ai progressé, notamment grâce à Leonardo Jardim. Le plus fou ? Bielsa porte son surnom, El Loco. A Marseille il nous a fait des phases incroyables. Son staff, sa manière de travailler... Mais il était de bon conseil. Il m’a conseillé de savoir jouer à plusieurs postes, et aujourd’hui, ça me sert », a ainsi déclaré le latéral de Manchester City.