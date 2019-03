Stupeur à Madrid. Victorieux de son huitième de finale aller à Amsterdam, le Real, triple champion d’Europe en titre, a été éliminé par les jeunes Ajacides. Châtiés chez eux (1-4), les Merengues sont aujourd’hui la risée de toute l’Europe.

Et ça, les socios merengues ne l’acceptent pas. Après la bronca réservée aux joueurs de Santiago Solari, les supporters madrilènes ont copieusement sifflé l’entraîneur de la Casa Blanca. Mais ce n’est pas tout. AS montre des images de l’extérieur du Bernabéu dans lesquelles les socios crient des : « Florentino (Pérez démission ! » et réclament le retour de José Mourinho. Ambiance