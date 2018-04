Mardi soir, le Bayern Munich devra renverser la situation chez le Real Madrid après cette défaite 2-1 à l’aller. Jupp Heynckes vient de dévoiler le groupe bavarois pour cette demi-finale retour, composé de 20 joueurs.

On notera l’absence d’Arjen Robben et de Jerome Boateng, blessés lors du match aller, en plus de Neuer, Vidal et Coman, déjà absents à Munich. On notera cependant le retour de David Alaba, qui n’était pas de la partie lors du premier duel.