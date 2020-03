Une semaine après sa victoire au Camp Nou (2-0), le Real Madrid se déplace au Benito Villamarín de Séville pour y défier le Real Betis et tenter de reprendre la tête du championnat au FC Barcelone, tombeur de la Real Sociedad hier (1-0). Privé de nombreux éléments (Isco, Hazard, Asensio, Nacho, Carvajal), Zinedine Zidane décide de confier le côté droit de sa défense à Éder Militão, tandis que le reste de la ligne défensive est composée de Marcelo, Sergio Ramos et de Raphael Varane.

En l’absence d’Isco, c’est Modric qui accompagne Kroos et Casemiro au milieu. Devant, Karim Benzema devrait profiter des percussions de Vinicius Junior et Lucas Vazquez. Enfin, Courtois occupera les cages madrilènes. Côté Betis, Joel est dans les buts. Alex Moreno, Marc Bartra, Sidnei et Emerson forment la défense. Edgar Gonzalez, Sergio Canales, Andrés Guardado sont, eux, en soutient de Nabil Fékir et Joaquín au milieu. Loren Moron est, quant à lui, positionné à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Real Betis : Joel - Moreno, Bartra, Sidnei, Emerson - Gonzalez, Canales, Guardado, Fékir, Joaquín - Moron

Real Madrid : Courtois - Marcelo, Ramos, Varane, Militao - Casemiro, Kroos, Modric - Vazquez, Vinicius, Benzema