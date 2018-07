Son arrivée au Real Madrid ne date pas aujourd’hui. Depuis plusieurs mois, Alvaro Oriozola est annoncé du côté du club espagnol. Mais le dossier devrait cependant s’accélérer dans les prochains jours.

D’après les informations des médias espagnols, et comme le relaye Mundo Deportivo, la signature de l’actuel joueur de la Real Sociedad n’est plus qu’un question d’heures. Florentino Perez, le président du Real Madrid, et sa direction devrait bien activer la clause d’Odriozola, qui est de 40 millions d’euros.