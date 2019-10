Cet été, Arsenal a officialisé la venue de Dani Ceballos sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid. Depuis, l’Espagnol a marqué un but et a délivré deux passes décisives en onze rencontres toutes compétitions confondues. Il se dit que le joueur se sent bien dans son nouveau club et qu’il aimerait continuer à évoluer avec les Gunners sur le long terme.

D’après les informations du Daily Mail, le milieu de terrain offensif se serait entretenu avec son président Fiorentino Perez dans la semaine afin de discuter de son avenir. En effet, l’accord de prêt ne comprend pas d’option d’achat permettant au joueur de devenir un membre permanent du club anglais. Une offre d’environ 40 millions d’euros pourrait convaincre les Merengues de céder à la volonté de ce dernier.