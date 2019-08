Le Real Madrid démarre sa saison ce samedi à Vigo, face au Celta (1ère journée de Liga). Et pour ce premier rendez-vous, Zinedine Zidane et les Merengues devront se passer de leur recrue phare Eden Hazard.

Le Belge souffre d’une blessure à la cuisse gauche, comme vient de l’annoncer la Casa Blanca via un communiqué officiel. Aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée, mais le Diable Rouge ne sera pas du voyage en Galice, assurent Marca et As.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 16, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10