C’est une vidéo qui a fait le tour du monde malgré lui. Lors de sa présentation au Bernabeu, la nouvelle recrue du Real Madrid Ferland Mendy (24 ans) se soumet à la traditionnelle séance de jongles devant le public et les caméras. Malheureusement pour le latéral gauche, certains de ses jongles sont ratés. Un moment immortalisé par les caméras.

Dans une interview accordée au CFC sur Canal +, l’international français a évoqué avec humour ce moment. « Quand j’ai signé au Real il y avait ma mère et mes soeurs avec moi. Ma mère était très fière de moi. J’étais stressé lors de ma présentation, je suis arrivé et j’ai vu les supporters au Bernabeu. Je me suis dit la veille qu’il ne fallait pas que je loupe mes jongles, mes potes m’ont chambré avec ça », a ainsi confié l’ancien Lyonnais.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10